Путин перечислил выгоды плотной евразийской интеграции
Плотная евразийская интеграция выгодна всем участникам Евразийского экономического союза, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщил ТАСС.
«Хотел бы особо подчеркнуть, учитывая специфику нынешней ситуации, все-таки плотная евразийская интеграция приносит реальную выгоду каждому из государств — участников нашего объединения», — отметил российский лидер.
Он подчеркнул, что членство в ЕАЭС благоприятствует повышению доходов бизнеса, помогает улучшить качество жизни и благосостояние граждан.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что создание Евразийского экономического союза сделало каждую из стран-участниц сильнее.