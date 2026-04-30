Путин рассказал о масштабных планах по развитию Сибири и Арктики

Президент России Владимир Путин объявил о масштабных планах развития Сибири, Дальнего Востока и Арктики. Об этом он рассказал на встрече с представителями коренных малочисленных народов России.

«Сейчас мы реализуем масштабные планы по развитию Дальнего Востока, Сибири, Арктики», — заявил президент.

Президент добавил, что в России насчитывается 47 коренных малочисленных народов. Каждый из них — важная часть страны, хранитель уникальных традиций, культур и характеров. Все народы России — наше общее достояние. Их благополучие — это благополучие всей многонациональной страны.

Глава государства в четверг приехал в столичный «Манеж», где в эти дни проходит федеральный просветительский марафон «Знание. Первые», и провел встречу с представителями коренных малочисленных народов России.

С 1 января 2026 года начала действовать стратегия устойчивого развития коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока до 2036 года. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что у нее нет аналогов в мире.