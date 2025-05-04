Путин рассказал, когда впервые опустился на колени для молитвы

Путин признался, что впервые молился на коленях при захвате «Норд-Оста»

Во время теракта на Дубровке, когда террористы захватили зрителей и участников мюзикла «Норд-Ост», президент России Владимир Путин впервые опустился на колени для молитвы. Об этом глава государства рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину .

Глава государства отметил, что русские люди отличаются от представителей западного общества — больше думают о вечном, высшем и безграничном. Так ведут себя, по его словам, даже атеисты.

«И поэтому у человека с такими взглядами, с такими убеждениями, с таким морально-нравственным кодом время от времени возникает желание обратиться к Всевышнему», — подчеркнул Путин.

Он признался, что и сам порой испытывает аналогичную внутреннюю потребность, но не стал перечислять конкретные поводы или причины.

«Тогда, в период кризиса с „Норд-Остом“, я впервые в своей жизни встал на колени», — признался российский лидер.

Во время захвата «Норд-Оста», добавил Путин, он приходил молиться в домашнюю часовню в кремлевской квартире.