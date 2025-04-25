Освободившегося пособника захватчиков «Норд-Оста» Межиева будут контролировать

Осужденный по делу о захвате «Норд-Оста» Алихан Межиев вышел из колонии после 22 лет срока, за ним установили восьмилетний административный надзор. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

В 2004 году его признали виновным в подрыве машины на юго-западе Москвы и пособничестве террористам, которые захватили заложников в Театральном центре на Дубровке. Межиев частично признался в содеянном. Наказание стало отчисляться с ноября 2002 года.

В октябре 2002 года в Москве у ресторана «Макдональдс» на улице Покрышкина взорвался автомобиль, в результате ЧП погиб один человек и восемь пострадали. Через несколько дней группа боевиков под руководством Мовсара Бараева захватила зрителей мюзикла «Норд-Ост» в Театральном центре на Дубровке. Террористы удерживали более 900 заложников с 23 по 26 октября.

Сотрудники спецслужб ликвидировали всех нападавших, а большинство заложников освободили. По официальной информации, жертвами происшествия стали 130 человек.

В 2022 году ветеран ФСБ Александр Меринов рассказал, как работал спецназ при штурме «Норд-Оста». По его словам, операцию провели «поистине молниеносно». Когда силовики вошли внутрь, то увидели страшную картину — большое количество заложников, вокруг которых разместили взрывчатку.