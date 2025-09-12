Путин рассказал, каким видит мир будущего

Мир будущего — это мир людей, которые ценят любовь и дружбу. В этом мире нет места для эгоистов, увлеченных только киберпространством, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

«Мы верим, что мир будущего — это мир не эгоистов, целиком погруженных в киберпространство, и не одиночек, живущих по принципу „каждый сам за себя“, а людей, которые все так же ценят любовь и дружбу, дорожат своими близкими, понимают свою неразрывную связь с обществом и ответственность перед ним», — сказал он, подчеркнув, что человечеству предстоит не только освоить новую реальность, но и сохранить служащие опорой корни.

Глава государства отметил, что национальная культура может развиваться только при взаимодействии с другими.

«Наша страна изначально складывалась именно как многонациональная. И именно этот бесценный дар определил ее неповторимую культурную политику», — подчеркнул Путин.

Президент призвал стремиться к балансу между сохранением национальных ценностей и открытостью к тем влияниям, способствующим прогрессу.

Также Путин заявил, что одна из важнейших задач культуры заключается в сохранении исторической памяти. В качестве примера он назвал память о подвиге ветеранов Великой отечественной войны.

Ранее президент заявил, что западные страны начали варварское наступление на русскую культуру.