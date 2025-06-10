Путин рассказал, что значит быть гражданином России

Путин: быть гражданином России — брать на себя ответственность за ее будущее

Ценности патриотизма служат опорой и ориентиром для воспитания молодежи в России. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности.

«Быть гражданином — это значит знать и уважать историю страны, не предавать своих корней, трудиться для близких, для малой родины, для Отечества, брать на себя ответственность за его будущее», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что понимать это необходимо с малых лет. Дети и подростки должны расти сильными, широко образованными, открытыми к творчеству и созиданию, отметил президент.

В мае перед Днем Победы во всех школах и колледжах Подмосковья в рамках «Разговоров о важном» прошли занятия, посвященные 80-летнему юбилею капитуляции нацистской Германии.