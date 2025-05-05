Уроки «Разговоры о важном» провели в школах Подмосковья к 80-летию Победы

Во всех школах и колледжах Подмосковья состоялись занятия, посвященные 80-летию Победы. Мероприятия прошли в рамках всероссийского проекта «Разговоры о важном».

«Для школьников и студентов такие беседы — не просто уроки истории. Это момент соприкосновения с судьбами своих прадедов, возможность осознать, какой ценой была завоевана Победа», — сказала министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес.

Младшие школьники узнали о детях-героях войны и животных на фронте. Ученики средних классов обсуждали трудовой подвиг подростков в тылу. Старшеклассники и студенты изучили ключевые сражения, включая Сталинградскую битву и другие события.

Такие уроки стали важной частью патриотического воспитания в регионе, отметила глава министерства.