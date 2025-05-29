Путин озвучил «формулу любви» для больших семей

Путин: фраза «как же я без тебя жил?» является формулой любви в семьях

В основе всех традиционных ценностей лежит фраза «как же я без тебя жил». Она относится и к детям, и к другим членам семьи, заявил президент Владимир Путин.

Во время встречи с многодетными семьями из разных регионов он обратил внимание на речь одной из матерей.

«Она сказала: „Как же мы жили без тебя?“, думая о вновь появляющихся в семье детях. Это просто удивительно красивая „формула любви“», — подчеркнул глава государства.

По его словам, это высказывание лежит в основе многодетных семей и российских традиционных ценностей.

Он также объяснил, что рождение и воспитание детей является основополагающим смыслом жизни, сообщил Ura.ru. Российский лидер добавил, что государство стремится создать благоприятные условий для роста и процветания многодетных семей.

Во время встречи семья из Пензы сыграла для Путина на скрипке и пианино. Президент поблагодарил музыкантов, а также пожелал им счастья и творческих успехов.