Путин раскрыл последствия утраты ценностей

Фото: Заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам прошло под руководством президента России Владимира Путина / Медиасток.рф

Утрата традиционных ценностей может представлять опасность для России с точки зрения сохранения государственности. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил президент Владимир Путин. Фрагмент интервью опубликовал журналист Павел Зарубин .

Глава государства отметил, что позицию России о традиционных ценностях разделяют многие жители США и стран Западной Европы.

«Я надеюсь на то, что наша открытая, честная и ясная позиция по этим вопросам, она все же поддержала тех людей, которые думали так же, как мы», — подчеркнул он.

Ранее Путин рассказал, что он следит за здоровьем и проходит комплексное медобследование каждый год. Российский лидер в шутку сравнил прием у врачей с техосмотром автомобиля.