Путин рассказал, почему отказался носить очки

Врачи предлагали Владимиру Путину носить очки, но российский лидер отказался. Об этом президент сообщил в беседе с офтальмологом-хирургом Георгием Столяренко после вручения в Кремле государственных премий. Кадры разговора опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«У меня все время была „единица“. Лет пять или шесть назад пришел проверяться, и мне говорят: „это 0,9 стало, 0,8. Вот можно было бы очки такие“. И дали мне очки», — сказала глава государства.

По словам Путина, он попробовал надеть их, но тогда у него сразу закружилась голова. В итоге президент отказался от оптического прибора.

«Думаю, если я сейчас их не сниму, то буду ходить в них всю оставшуюся жизнь», — пояснил он.

Ранее Путин рассказал, что значит быть гражданином России. Лидер страны отметил, что важно не предавать своих корней и трудиться для близких.