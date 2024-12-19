Путин раскрыл отношение к абортам

Путин напомнил о праве женщины принимать решение в вопросе абортов

В вопросах, связанных с абортами, необходимо помнить о праве самой женщины принимать такое решение, а также думать об уровне благосостояния российских семей. Об этом в ходе прямой линии в Гостином Дворе заявил президент России Владимир Путин.

Таким образом президент ответил на вопрос о вероятном выведении абортов из системы обязательного медицинского страхования.

«В этой ситуации необходимо думать об уровне благосостояния семей в России и о праве самой женщины принимать такие решения», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что также необходимо учитывать демографические вопросы и религиозные чувства людей.

Ранее священник храма Петра Митрополита Московского Николай Савченко призвал женщин не совершать аборт, а передавать новорожденного на воспитание в детский дом. Благодаря этому ребенок получит возможность обрести заботливую семью.