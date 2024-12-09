Священник храма святого Петра Митрополита Московского Николай Савченко предложил женщинам не делать аборт, а передавать новорожденного на воспитание в детский дом. Оба варианта — это глубокая психологическая травма для каждой матери, прокомментировала инициативу психолог Майя Голубева в разговоре с сайтом RuNews24.ru.
«Жить с осознанием того, что твой ребенок брошен — тяжело. Вина будет преследовать многие годы», — отметила специалист.
Однако если рассматривать ситуацию с другого аспекта, малыш останется жив и будет иметь возможность обрести любящую и заботливую семью.
В любом случае решение этой проблемы кроется в ее недопущении. Важно не пренебрегать контрацепцией, чтобы в дальнейшем не корить себя за прерывание жизни невинного человека, резюмировала Голубева.
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