Путин продлил срок пребывания иностранцев по электронной визе до 30 дней

Президент России Владимир Путин в два раза увеличил срок действия электронной визы для иностранцев и срок пребывания по ней. Теперь туристы с этим документом смогут находиться в России до 30 дней. Соответствующий закон разместили на сайте опубликования правовых актов.

В соответствии с нововведением, срок действия визы увеличился до 120 дней. Ранее иностранные граждане, получившие этот документ, могли находиться в России 16 дней. При этом виза действовала 60 дней.

Авторы законопроекта выразили уверенность, что благодаря инициативе турпоток в Россию увеличится. По их мнению, страну также начнут чаще посещать с деловыми, гуманитарными и гостевыми целями.

Ранее посол России в Осло Николай Корчунов рассказал, что в страну чаще стали переезжать граждане Норвегии. По его словам, диппредставительство каждый месяц получает запросы от иностранцев на получение специальной визы.