Норвежцы все чаще стремятся переехать в Россию

Посольство России в Норвегии каждый месяц получает несколько запросов от иностранцев, желающих переехать. Чаще всего это молодые люди, которые видят свое будущее в России. Об этом рассказал в интервью РИА «Новости» посол России в Осло Николай Корчунов.

«Ежемесячно получаем порядка трех-пяти обращений иностранных граждан с просьбами разъяснить порядок получения такой визы и дальнейшего переезда в Россию. Это не только граждане Норвегии, но и других стран, постоянно проживающие здесь», — отметил дипломат.

Посольство принимает визовые заявки от тех, кто выбрал дату въезда в Россию и полностью готов к поездке.

По его словам, преимущественно это молодые люди, которые разделяют традиционные ценности, стремятся работать и создать семью в России. Глава дипмиссии подчеркнул, что программа переселения соотечественников, живущих за границей, также пользуется популярностью.

В 2024 году президент Владимир Путин подписал указ о гуманитарной поддержке людей, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Согласно документу, иностранцы, которые переехали в РФ из-за несогласия с политикой своих стран, смогут временно жить в России, не подтверждая знание русского языка.

Ранее уроженец Украины Сергей Александров, депортированный из Венгрии по подозрению в шпионаже в пользу Киева, обратился с просьбой о разрешении на въезд в Россию. Адвокат подчеркнул, что его клиент не хотел возвращаться на Украину и планировал использовать имеющийся у него российский паспорт.