Путин призвал установить выплаты многодетным семьям на ипотеку

Президент Владимир Путин обратился к правительству и Госдуме с просьбой принять решение по выплатам многодетным семьям на ипотеку. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Также глава государства отметил, что программа специальных выплат многодетным семьям предусматривает, что родители не должны переплачивать за ипотеку более 6%.

По его словам, Госдума и правительство примут решение о поддержке семей 9 июля. Он призвал депутатов продумать вопрос налоговых вычетов.

«Вот этот основной [вычет], который сейчас дискутируется в Думе, он, конечно, должен считаться до всех вот этих вычетов, о которых я сказал. С тем чтобы не получилось так, что все вычеты вычли, а потом уже нечего вычитать», — отметил Путин.

На встрече с семьями — финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное» российский лидер напомнил, что сейчас в стране проходит Год семьи. Он назвал укрепление семей самой важной задачей государства и поздравил россиян с праздником.