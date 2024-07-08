Путин призвал установить выплаты многодетным семьям на ипотеку
Путин попросил ГД и правительство принять решение о выплатах семьям на ипотеку
Президент Владимир Путин обратился к правительству и Госдуме с просьбой принять решение по выплатам многодетным семьям на ипотеку. Об этом сообщило РИА «Новости».
Также глава государства отметил, что программа специальных выплат многодетным семьям предусматривает, что родители не должны переплачивать за ипотеку более 6%.
По его словам, Госдума и правительство примут решение о поддержке семей 9 июля. Он призвал депутатов продумать вопрос налоговых вычетов.
«Вот этот основной [вычет], который сейчас дискутируется в Думе, он, конечно, должен считаться до всех вот этих вычетов, о которых я сказал. С тем чтобы не получилось так, что все вычеты вычли, а потом уже нечего вычитать», — отметил Путин.
На встрече с семьями — финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное» российский лидер напомнил, что сейчас в стране проходит Год семьи. Он назвал укрепление семей самой важной задачей государства и поздравил россиян с праздником.