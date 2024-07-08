Путин назвал укрепление семей самой важной задачей государства

Путин: для государства нет ничего более важного, чем укрепление семей

Для государства нет ничего более важного, чем укрепление семей. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с семьями, вышедшими в финал всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Слова главы государства привело РИА «Новости» .

«Для нас, для государства, не может быть ничего более важного, чем укрепление семьи. Тем более, вот, в Год семьи в России. Я вас всех поздравляю. И сегодня праздник, с сегодняшним праздником, с праздником семьи, любви и верности и желаю вам счастья семейного», — сказал Путин.

Он отметил, что проведение конкурса можно назвать удачным.

Конкурс «Это у нас семейное» проводился в рамках президентской программы «Россия — страна возможностей». Семьи победителей получат сертификаты на пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а 300 финалистов отправятся в путешествия.

По данным аналитиков, четверть россиян накрывают праздничный стол в День семьи, любви и верности, а 76% дарят близким подарки в этот день.