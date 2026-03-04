Путин призвал учитывать занятость родителей при составлении графика для детсадов

Президент Владимир Путин заявил, что графики работы детских садов и групп продленного дня в школах необходимо выстраивать с учетом занятости родителей. Об этом он сказал на совещании с членами правительства .

«Графики работы детских садов, групп продленного дня в школах должны быть выстроены с учетом режима занятости работающих родителей», — сказал глава государства.

Такая задача ставилась ранее, итоги ее выполнения подведут в июне на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Президент также отметил необходимость активнее внедрять в систему образования современные цифровые решения, платформенные сервисы и технологии искусственного интеллекта.

Программам среднего и высшего образования нужно больше ориентироваться на потребности экономики, предприятий и бизнеса.

Ранее Путин отмечал, что продление работы детских садов может помочь женщинам быстрее возвращаться к работе после рождения ребенка и не терять профессиональную квалификацию.