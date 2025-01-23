Путин призвал учесть перемены в России и в мире в новой стратегии АСИ

В новой стратегии развития Агентства стратегических инициатив стоит учитывать вклад агентства в достижение национальных целей развития и перемены в России и мире. Об этом на заседании наблюдательного совета АСИ заявил президент Владимир Путин.

Глава государства проводит встречу в режиме видеоконференции. Во время заседания он напомнил о стратегии деятельности агентства до 2030 года.

«Как мы договаривались на прошлом заседании наблюдательного совета, этот важнейший документ должен в полной мере учитывать вклад АСИ в достижение национальных целей развития и, безусловно, те кардинальные перемены, которые происходят и в России, и во всем мире», — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что агентство составляет особую ценность благодаря решениям, опережающим время.

Также Путин призвал АСИ внедрять лучший опыт семейной и демографической повестки во российских регионах. По его словам, перед Россией стоит серьезный вызов в области демографии. Президент выразил надежду, что агентство разработает комплекс передовых элементов, с помощью которого государство обеспечит опережающий рост качества жизни как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах.