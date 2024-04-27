Путин призвал создать равные условия для всех россиян | 360°

Важное 27 апреля 2024, 13:52 Путин призвал создать равные условия для всех россиян Путин: для каждого россиянина нужно создать равные условия жизни РИА «Новости»

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В России необходимо создать равные условия жизни для каждого гражданина, где бы он ни проживал. Об этом на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции сказал президент Владимир Путин.

«Все средства должны работать на долгосрочное и стабильное развитие наших сел и городов, на сокращение экономического неравенства в социальном потенциале территории. Для каждого гражданина страны, где бы он ни проживал, необходимо обеспечить равные возможности», — заявил он.

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Путин добавил, что в этом вопросе важно все — условия для самореализации молодежи, экологическое благополучие населенных пунктов, развитие культуры и здравоохранения, а также «инфраструктуры детства».

Глава государства также указал на то, что в России начали замедляться темпы инфляции. По его словам, также высокими темпами растет развитие обрабатывающей отрасли.