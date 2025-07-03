Ежемесячное пособие для матерей-героинь введут в России

Ряд новых льгот и выплат для матерей-героинь введут в России с 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

«Как отмечал президент, вырастить детей — это огромный труд, и надо распространить все социальные гарантии, льготы и выплаты, предусмотренные для Героев Труда России, на женщин, имеющих высокое звание „Мать-героиня“», — сказал во время заседания председатель кабмина Михаил Мишустин.

По законопроекту, разработанному правительством, матери, родившие и воспитавшие 10 и более детей, получат право на внеочередное медицинское обслуживание, полное освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг, бесплатное предоставление земельных участков в собственность и первоочередное обеспечение строительными материалами. Также для них предусмотрели дополнительные возможности трудоустройства и бесплатное профессиональное обучение.

Все матери-героини будут получать дополнительное ежемесячное пособие в размере 36,5 тысячи рублей одновременно с пенсионными выплатами. Если россиянки откажутся от льгот, им будет положена ежемесячная денежная выплата в размере более 72 тысяч рублей. Нынешние пенсионерки смогут получить средства за 2025 год в первом полугодии 2026 года, с последующей ежегодной индексацией всех выплат.

Изменения коснутся и пенсионного законодательства. Со следующего года период ухода за каждым ребенком теперь будет полностью включаться в страховой стаж без действующего сейчас ограничения в шесть лет суммарно.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в правительстве обсуждают возможность введения льгот для многодетных отцов.