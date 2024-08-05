Путин призвал россиян напряженно работать

Путин: Россия достойно решила поставленные перед ней задачи

Россия добилась хороших результатов, но расслабляться пока рано. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным, его процитировало РИА «Новости» .

Путин отметил, что страна достойно выполнила поставленные перед ней задачи и добавил, что следует продолжать упорно работать.

«В целом мы решаем их достойно, с хорошим результатом, но расслабляться ни в коем случае нельзя, нужно будет работать напряженно», — указал глава государства.

Во время встречи российский лидер также назвал обеспечение безопасности важнейшим из приоритетов страны, сообщил RT. По словам Путина, государство для выполнения этой задачи поставит военным современные виды техники и поддержит развитие и функционирование ВС России.

Ранее Путин отметил значительный вклад группы «Альфа» в обеспечение национальных интересов и борьбу с международной преступностью.