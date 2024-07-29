Путин отметил вклад группы «Альфа» в борьбу с терроризмом

Созданное 50 лет назад антитеррористическое подразделение группы «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России внесло значительный вклад в обеспечение национальных интересов России и борьбу с международной преступностью. Об этом в поздравительной телеграмме к сотрудникам и ветеранам организации обратился президент России Владимир Путин. Полный текст опубликован на сайте Кремля .

Глава государства подчеркнул, что группа «Альфа» за время работы стала легендарной организацией, а подвиги ветеранов стали примерами для новых сотрудников.

«Нынешнее поколение альфовцев достойно продолжает закаленные в испытаниях традиции своих предшественников, свято хранит память о погибших друзьях и верность воинскому братству, вносит значимый вклад в борьбу с терроризмом, обеспечение безопасности и национальных интересов России», — отметил Путин.

Президент добавил, что бойцы управления «А» всегда выполняли задачи в самых сложных и чрезвычайных ситуациях, не теряя силу духа и мужество. Они действовали четко и слаженно, обеспечивая победу.

Путин поздравил участников и ветеранов с 50-летием организации и пожелал успехов в службе на благо Отечества, крепкого здоровья и всего самого наилучшего.

В начале августа 2022 года группа «Альфа» потеряла своего командира полковника Михаила Головатова. Офицер ушел из жизни в возрасте 72 лет. Головатов входил в первый состав группы «А», куда пришел в 1974 году. Во время своей службы он участвовал в специальных операциях в Афганистане и командовал бойцами во время ГКЧП в августе 1991 года.