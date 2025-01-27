Матвиенко призвала помнить урок холокоста

Со дня освобождения лагеря смерти Освенцим солдатами Красной армии прошло 80 лет. Преступления Третьего рейха никогда не забудутся. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в обращении , опубликованном пресс-службой палаты.

«В Международный день памяти жертв холокоста мы склоняем головы, вспоминая о безвинно убитых в концентрационных лагерях и в ходе карательных операций», — написала Матвиенко.

Спикер Совфеда добавила, что нельзя допустить повторения подобных актов геноцида. По ее словам, недопустимо замалчивать и искажать историческую правду ради ситуативной выгоды, чем на сегодняшний день грешат страны Запада. Несмотря на это, Россия не перестанет отстаивать свои интересы.

Матвиенко подчеркнула, что холокост стал страшным уроком, предостерегающим от идей превосходства и исключительности, разделения по национальности, вере и другим признакам.

Ранее председатель Совета Федерации указала на вред, который получили страны Запада от прекращения сотрудничества с Россией. По ее словам, европейские государства уже начали понимать, что совершили ошибку.