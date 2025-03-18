Путин призвал обсуждать вопросы приватизации до их окончательного решения

Вопросы приватизации в России следует обсуждать до тех пор, пока их полностью не решат. Об этом заявил президент Владимир Путин во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

Он отметил, что на съезде необходимо затронуть множество вопросов, в том числе и тему защиты интересов добросовестных приобретателей и приватизации.

«Мы уже сто раз это обсуждали, и правильно — надо обсуждать, пока не решим окончательно», — отметил глава государства.

Мероприятие проходит в Москве. Во время съезда участники обсудят ключевые направления взаимодействия предпринимателей и государства, а также инициативы бизнесменов, направленные на достижение национальных целей развития.

Путин после встречи планирует дополнительно побеседовать с членами бюро РСПП. Встреча будет проходить в закрытом формате.