Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» еще 12 городам
Трудовую доблесть еще 12 российских городов в годы Великой отечественной войны отметил почетным званием президент Владимир Путин. Указ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Городами трудовой доблести стали Березники, Бийск, Вятские Поляны, Йошкар-Ола, Копейск, Королев, Первоуральск, Саранск, Серов, Уссурийск, Ухта и Черемхово. Их кандидатуры рассмотрели накануне на заседании Российского организационного комитета «Победа».
В каждом населенном пункте поставят стелу с российским гербом и текстом указа.
Ранее Путин назвал сбережение исторической памяти важнейшим направлением государственной политики. Он подчеркнул, что власти постоянно работают в этом направлении.