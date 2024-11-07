Концерт к 95-летию композитора Александры Пахмутовой пройдет в Лобне

Жителей городского округа Лобня приглашают на творческую встречу «Женщина, которую поют…» , посвященную 95-летию Александры Пахмутовой — советского и российского композитора, автора песен и общественного деятеля. Мероприятие пройдет 8 ноября в Центре досуга «Восточный».

Александра Пахмутова написала около 500 песен и музыкального сопровождения к фильмам. Ей принадлежат известные хиты «Главное, ребята, сердцем не стареть!», «Беловежская пуща», «До свиданья, Москва!», «Нежность», «Орлята учатся летать», «И вновь продолжается бой» и многие другие.

В программе творческого вечера — исполнение любимых песен и просмотр документального фильма о жизни и творчестве Александры Пахмутовой. Зрители узнают интересные факты и увидят архивные кадры.

«Проникновенные мелодии любви, патриотизма и оптимизма затронут струны души и подарят незабываемые эмоции», — обещают организаторы встречи.

Встреча «Женщина, которую поют…» пройдет в Центре досуга «Восточный» в Лобне в 12:00 для зрителей старше 18 лет.

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