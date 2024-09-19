Путин присвоил Оксане Федоровой звание заслуженной артистки России

Режиссер назвал Чечню «родиной его кинематографа», так как 50 лет назад на территории республики снял свой первый фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих». Также Кадыров поблагодарил Михалкова за его патриотическую позицию и поддержку, которую он оказывает Владимиру Путину.
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