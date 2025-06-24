Путин присвоил аэропорту Иваново имя маршала Василевского

Президент России Владимир Путин присвоил аэропорту Иваново имя маршала Советского Союза Александра Василевского. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

«Присвоить аэропорту Иваново (Южный) имя А. М. Василевского», — говорится в указе.

Документ вступает в силу с момента его подписания.

В регионе Василевского выбрали из списка выдающихся земляков, куда вошли маршал авиации Семен Жаворонков и генерал-полковник артиллерии, Герой Советского Союза Николай Хлебников. Василевский набрал 72,8% голосов.

Маршал имеет звание «Почетный гражданин Ивановской области». Он родился в селе Новая Гольчиха Кинешемского уезда Костромской губернии, сейчас это территория Ивановская область, город Вичуга.

В апреле Международный аэропорт Волгоград официально переименовали в Сталинград.