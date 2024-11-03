Президент Владимир Путин присудил премии за вклад в укрепление российской нации за 2024 год. Документ появился на официальном сайте правовых актов.

«Присвоить почетное звание лауреата премии за вклад в укрепление единства российской нации Виртуозовой Наталье, генеральному директору автономной некоммерческой организации „Дирекция выставки достижений „Россия“», — следует из указа.

Также премию получили заместитель Виртуозовой Павел Дорошенко и заместитель начальника Управления президента по общественным проектам Алексей Жарич.

Ранее Путин подписал указ о награждении легендарного хоккеиста Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Спортсмен внес большой вклад в развитие физической культуры.