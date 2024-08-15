Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии

Путин внес в парламент Ингушетии три кандидатуры на должность главы региона

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Народного собрания Ингушетии три кандидатуры на пост главы региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

По действующему законодательству главу Ингушетии выбирают депутаты Народного собрания республики из числа кандидатур, которые вносит президент страны. По итогам голосования избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного числа депутатов законодательного органа власти региона.

Путин предложил местным законодателям выбор между депутатом Народного собрания Исламом Гадиевым, руководителем отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы Ингушетии Алиханом Арапхановым и нынешним главой республики Махмудом-Али Калиматовым.

Выборы главы республики пройдут в Ингушетии в Единый день голосования, 8 сентября.