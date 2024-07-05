Медведев пообещал показать высокие стандарты к Единому дню голосования

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал придерживаться высоких стандартов мобилизационной и агитационной работы при подготовке к Единому дню голосования в сентябре этого года. Об этом он заявил на заседании бюро высшего совета «Единой России» .

По словам Медведева, кампания этого года привлекает внимание тем, что идет практически сразу за выборами президента России.

«Мы в марте получили очень хороший результат. Вся страна проделала большую работу по привлечению наших сторонников. И это накладывает на нас ответственность по сентябрьским выборам. Будем придерживаться таких же высоких стандартов ведения мобилизационной и агитационной работы», — подчеркнул зампред Совбеза, который также занимает должность председателя партии.

Также политик пообещал показать поддержку 342 бойцам спецоперации, которые будут участвовать в выборах от «Единой России».

Единый день голосования пройдет 8 сентября 2024 года. В этот день состоятся довыборы в Госдуму, а также региональные и муниципальные выборы.

В прошлом году в сентябрьском Едином дне голосования приняли участие более 45 миллионов избирателей.