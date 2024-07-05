Медведев пообещал показать высокие стандарты к Единому дню голосования
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал придерживаться высоких стандартов мобилизационной и агитационной работы при подготовке к Единому дню голосования в сентябре этого года. Об этом он заявил на заседании бюро высшего совета «Единой России».
По словам Медведева, кампания этого года привлекает внимание тем, что идет практически сразу за выборами президента России.
«Мы в марте получили очень хороший результат. Вся страна проделала большую работу по привлечению наших сторонников. И это накладывает на нас ответственность по сентябрьским выборам. Будем придерживаться таких же высоких стандартов ведения мобилизационной и агитационной работы», — подчеркнул зампред Совбеза, который также занимает должность председателя партии.
Также политик пообещал показать поддержку 342 бойцам спецоперации, которые будут участвовать в выборах от «Единой России».
Единый день голосования пройдет 8 сентября 2024 года. В этот день состоятся довыборы в Госдуму, а также региональные и муниципальные выборы.
В прошлом году в сентябрьском Едином дне голосования приняли участие более 45 миллионов избирателей.