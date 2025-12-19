Путин предложил решать вопрос создания ясельных групп при реновации детсадов

Вопросы создания ясельных групп необходимо решать сразу при реновации детских садов. Об этом сообщил президент Владимир Путин на «Итогах года».

Кроме того, он предложил продлить время, до которого дети находятся в детских садах.

«Это, условно говоря, не до 18 часов, а продлить этот срок пребывания», — отметил Путин.

Также глава государства поручил правительству обдумать продление выплаты пособия по уходу за ребенком до трех лет.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил освободить действующих военнослужащих и ветеранов боевых действий от платы за детский сад. По его словам, государство должно выразить признание заслуг тех, кто отстаивал его интересы.