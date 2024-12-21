Путин предложил поддержать сотрудников с детьми дополнительными выходными

Компании в России могут поддержать сотрудников с детьми дополнительными выходными днями. Об этом президент России Владимир Путин заявил на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ, трансляция прошла на телеканале «Россия 24» .

«Компании могут поддерживать сотрудников с семьями не только выплатами, но также и путевками, дополнительными выходными днями», — сказал глава государства.

Он также отметил, что необходимо более активное участие работодателей в решении проблем, связанных с демографической повесткой страны. Ответственный бизнес, по его словам, уже заботится о здоровье сотрудников, в том числе учитывает членов их семей, а также предоставляя соцпакет.

Путин предложил увеличить до одного миллиона рублей сумму корпоративных материнских капиталов. Они не облагаются страховыми взносами и налогами.

Ранее российский лидер отметил, что низкая рождаемость связана с моральным настроем общества, а не со здоровьем мужчин.