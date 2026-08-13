Путин позвонил ветерану ВОВ Знаменскому в день 101-летия

Путин поговорил по телефону с ветераном Знаменским в день 101-летия

Президент России Владимир Путин лично позвонил ветерану Великой Отечественной войны Евгению Знаменскому, который 13 августа празднует 101-й день рождения. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент сердечно поздравил Евгения Знаменского с днем рождения и передал ему наилучшие пожелания», — отметили в администрации президента.

До этого Путин направил ветерану поздравительную телеграмму, в которой поблагодарил за ратный подвиг в годы войны и трудовые свершения в мирной жизни, а также за его вклад в патриотическое воспитание молодых поколений.

Знаменский принимал участие в Сталинградской битве и участвовал в освобождении Берлина. Глава государства подчеркивал, что он является человеком особой жизненной закалки, сильным духом и мужественным.