Путин поздравил ветерана ВОВ Знаменского со 101-летием

Президент России Владимир Путин поздравил ветерана Великой Отечественной войны Евгения Знаменского со 101-летием личной телеграммой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства охарактеризовал Знаменского как человека особой жизненной закалки, фронтовика, мужественного и сильного духом.

«Вы прошли славный боевой путь, участвовали в Сталинградской битве, освобождении Европы от нацизма и встретили победную весну в Берлине, а после Великой Отечественной войны многие годы честно работали на благо Родины», — написал Путин.

Российский лидер поблагодарил ветерана за ратный подвиг и трудовые свершения, вклад в патриотическое воспитание молодежи.

«Желаю доброго здоровья и всего наилучшего», — заключил президент.

Ранее стало известно, что телеграмму со словами поздравления с юбилеем Путин направил актрисе кино и народной артистке РСФСР Наталии Белохвостиковой.