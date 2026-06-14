Путин поздравил звезду «Зимней вишни» с юбилеем

Актриса Елена Сафонова сделала большой вклад в развитие отечественного кинематографа. Об этом в поздравлении артистки с 70-летием заявил президент Владимир Путин, его слова привела пресс-служба Кремля.

По его словам, актерское мастерство Сафоновой, верность избранной профессии и исполнительский талант пользуются широким признанием многочисленных зрителей и коллег, а также служат для молодого поколения артистов достойным примером.

«Уважаемая Елена Всеволодовна! Примите поздравления с Днем рождения! Желаю доброго здоровья, вдохновения и благополучия», — отметил Путин.

Сафонова стала известна большому кругу зрителей благодаря роли в картине «Зимняя вишня», где она сыграла Ольгу. Также актриса работой в картинах «Очи черные», «Принцесса на бобах», «Возвращение Баттерфляй» и других.

Ранее президент поздравил «Российские космические системы» с 80-летием.