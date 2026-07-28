Путин поздравил народную артистку Белохвостикову с юбилеем

Телеграмму со словами поздравления с 75-летием направил президент России Владимир Путин актрисе кино и народной артистке РСФСР Наталии Белохвостиковой. Текст обращения главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

Президент в обращении к актрисе отметил, что она принадлежит к выдающейся плеяде мастеров, которые вписали яркие страницы в летопись отечественного киноискусства.

«Ваш творческий путь, отмеченный талантливыми, самобытными актерскими работами, достоин глубокого признания. Желаю вам доброго здоровья и всего наилучшего», — сказал Путин Белохвостиковой.

В марте 2023 года народная артистка РСФСР Наталия Белохвостикова в комментарии 360.ru опровергла слухи о своей госпитализации из-за боли в ногах словами «бегаю как лань».

Она подчеркнула, что никаких жалоб на здоровье у нее нет и проблем с передвижением она не заметила.