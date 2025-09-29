Автопробег ко Дню воссоединения новых регионов с Россией провели в Видном

Колонна автомобилей проехала по центральным улицам Видного в рамках пробега, приуроченного к воссоединению России с Донецкой и Луганской Народными Республиками, Запорожской и Херсонской областями. Мероприятие стало в округе традиционным. Его проводят на протяжении трех лет.

Автопробег организовывают в знак солидарности с жителями новых территорий, отметили в пресс-службе Ленинского городского округа.

«Этот автопробег — уже добрая традиция для нашего округа. Он наглядно демонстрирует, что мы все одна большая страна и одна семья. Для нас важно показать нашу поддержку и твердую позицию в вопросах национального единства», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Колонна состояла из 20 автомобилей, украшенных государственной символикой и флагами. Маршрут начинался от стадиона «Металлург», а после машины проследовали по центральным улицам — проспекту Ленинского комсомола, Советской и Школьной.

«Я считаю, что эти территории исконно русскими были всегда. Тем самым мы говорим спасибо, что у нас есть эти территории. И спасибо всем жителям, которые стали еще частичкой России», — добавила заместитель начальника управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Лариса Лазарева.

В мероприятии приняли участие представители учреждений спорта и культуры, депутаты, общественные деятели, активисты партии «Единая Россия» и неравнодушные жители.