Путин поздравил россиян с Днем Конституции

Президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале поздравил россиян с Днем Конституции. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Принятая всенародным голосованием более 30 лет назад, она во многом определила судьбу России, самой ее государственности, легла в основу всей правовой системы страны, провозгласила и утвердила ключевые ценностные ориентиры нашего общества и народа», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что принятые в 2020 году поправки также стали выражением воли миллионов жителей страны.

Среди награжденных на церемонии — военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, в августе ставший Героем России, и композитор Александра Пахмутова, удостоенная звания Героя Труда. Получив слово, Поддубный заявил, что общество сейчас живет в период массового личного мужества.