Путин поздравил победителей Международной олимпиады по информатике

Президент России Владимир Путин поздравил команду российских школьников с медалями на Международной олимпиаде по информатике. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля .

Соревнования прошли в Ташкенте. Школьная сборная России завоевала две золотые и две серебряные медали. В олимпиаде участвовали ученики из 97 стран.

Школьники решали алгоритмические задачи на языке программирования C++ без интернета и мобильных телефонов. Подготавливал команду тренерский штаб во главе с директором Высшей школы программной инженерии МФТИ Алексеем Малеевым.

По словам российского лидера, ребята продемонстрировали глубокие знания и основательную подготовку. Глава государства подчеркнул: труд педагогов, а также поддержка близких заслуживает «самой искренней благодарности».

Недавно первокурсник Московского физико-технического института Иван Часовских стал чемпионом Международной олимпиады по математике.