Российские школьники взяли четыре медали на олимпиаде по информатике

Российская сборная завоевала две золотые и две серебряные медали на 38-й Международной олимпиаде по информатике, которая прошла в Ташкенте. В соревновании участвовали школьники из 97 стран, сообщили в пресс-службе кабмина.

Золото получили Владислав Жиганов из СУНЦ МГУ и Максим Кравченко из образовательного комплекса «Воробьевы горы» в Москве.

Серебряные медали завоевали Сергей Муханов из того же образовательного комплекса и Владимир Звездин из Президентского физико-математического лицея № 239 в Санкт-Петербурге.

«Четыре медали у четырех участников — убедительное доказательство высокого уровня российской школы, таланта и трудолюбия ребят», — заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Школьники решали алгоритмические задачи на языке программирования C++ в условиях строгой изоляции от интернета и мобильных телефонов. Подготовкой команды занимался тренерский штаб во главе с директором Высшей школы программной инженерии МФТИ Алексеем Малеевым.

IOI проводят с 1989 года. Турнир считается одним из крупнейших международных соревнований по информатике для школьников.

Ранее российские школьники в третий раз стали чемпионами олимпиады по ИИ.