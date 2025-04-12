Путин поздравил евреев с праздником Песах

Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах. Телеграмму опубликовали сегодня на сайте Кремля.

«Этот особо почитаемый иудеями всего мира праздник отмечается в память о большом, поистине великом событии в истории еврейского народа — избавлении от рабства, обретении долгожданной свободы», — обратился в материале президент к российским евреям.

Также Владимир Путин упомянул важность иудейских общин и их участие в общественных инициативах: патриотических, благотворительных, образовательных и просветительских. Евреи сберегают древние религиозные и культурные традиции, воспитывают уважение к их наследию у молодого поколения.

Всем исповедующим религию президент пожелал здоровья и успехов.