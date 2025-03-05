Путин потребовал пресечь каналы нелегальной миграции

«Приоритет здесь — безопасность общества и граждан, сбережение нашей культурной идентичности. Необходимо пресекать каналы нелегальной миграции, активнее использовать современные инструменты миграционного контроля», — сказал он.

В числе прочих задач, поставленных перед МВД и профильными службами в миграционной сфере, Путин назвал переход к электронной авторизации иностранных граждан, отказ от бумажной миграционной карты и развитие систем поддержки возвращения в страну россиян, которые покинули страну.

Во время своего выступления президент также призвал сотрудников полиции не снижать темпов в борьбе с коррупцией. Особое внимание он поручил уделить борьбе с хищением денег при выполнении гособоронзаказа и национальных проектов.