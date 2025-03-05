Путин призвал не снижать темпов в борьбе с коррупцией

Президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел, призвал не снижать темпов в борьбе с коррупцией. Его слова привела пресс-служба Кремля.

«Вновь хочу повторить: коррупция мешает развитию нашей экономики, социальной сферы, рынка труда, негативно влияет на деловую среду и инвестиционный климат», — добавил глава государства.

Особое внимание он поручил уделить борьбе с хищением денег при выполнении гособоронзаказа и национальных проектов.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов подписал соглашение о сотрудничестве с директором Агентства по противодействию коррупции Узбекистана Акмалом Бурхановым. Стороны договорились о координации работы в этой отрасли.