Путин посмертно наградил штурмовавшего Рейхстаг Береста

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно офицеру Алексею Бересту, который командовал солдатами, водрузившими Знамя Победы над Рейхстагом. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

В указе говорится, что звание присвоили за мужество, отвагу и самоотверженность, которые Берест проявил в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны.

Берест командовал отрядом, в который входили сержант Михаил Егоров и старший сержант Мелитон Кантария. В 2005 году участник взятия Рейхстага получил звание Героя Украины.

Ранее Путин посмертно наградил второй медалью «Золотая Звезда» генерал-майора и заместителя главнокомандующего ВМФ России Михаила Гудкова. Он погиб в Курской области в результате удара ВСУ по командному пункту 155-й бригады морской пехоты.