Путин посмертно наградил погибшего при спасении друга подростка из Курска
Президент России Владимир Путин наградил посмертно медалью «За спасение погибавших» подростка из Курской области. Юноша пытался вытащить из воды тонувшего на реке Сейм друга. Указ опубликовали на портале нормативно-правовых актов.
«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью „За спасение погибавших“ Жердева Артема Эдуардовича (посмертно)», — отметили в документе.
Все произошло 19 июня 2024 года. Глава Октябрьского района Андрей Быковский рассказал РИА «Новости», что 16-летний Артем заметил тонущего товарища и бросился в воду его спасать.
По словам Быковского, голова подростка, который был намного крупнее по комплекции Артема, уже была на тот момент под водой, но он продолжал держаться за друга.
В последний момент Артем схватился за ветки, но они не выдержали веса двух ребят и сломались. Оба подростка ушли под воду. Когда на место прибыли спасатели МЧС, к этому моменту мальчики утонули.
Ранее школьнику из Подольска вручили медаль за спасение утопающих. Весной мальчик помогал спасать из воды пострадавших в аварии в Санкт-Петербурге.