Школьника из Подольска наградили медалью за спасение утопающих
Ученик гимназии имени Подольских курсантов Матвей Титунин получил медаль Совета Федерации «За проявленное мужество». Весной текущего года мальчик помогал спасать из воды пострадавших в аварии в Санкт-Петербурге.
Пассажирский автобус упал в воду с моста в районе Мойки. Матвей со своим отцом в это время совершали прогулку на катере рядом с местом трагедии и бросились на помощь утопающим. Олег Титунин вытащил из воды мужчину, который смог выбраться на крышу автобуса. Этот пассажир стал единственным, кто выжил в аварии.
Кроме того, Матвей Титунин получил почетную грамоту губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Глава Подольска Григорий Артамонов также наградил Титуниных благодарностями.
«Как мы видим на примере Матвея, храбрость подольчан проявляется с самых юных лет. Будущее нашей страны в надежных руках», — отметил руководитель муниципалитета.
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