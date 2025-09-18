Путин посмертно наградил ярославских сотрудников скорой медалью Луки Крымского

Президент Владимир Путин посмертно наградил медалью Луки Крымского сотрудников скорой помощи из Ярославской области Сергея Сивкова, Светлану Глухову и Наталию Панову. Указ опубликовали на официальном сайте правовых актов.

Фельдшера отделения скорой медицинской помощи государственного учреждения здравоохранения Ярославской центральной районной больницы Глухову наградили за самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.

Вместе с ней к награде представили посмертно фельдшера Панову и водителя Сивкова.

Ранее Путин наградил зампреда Совбеза Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большой вклад в обеспечение национальной безопасности и укрепление государственности России.