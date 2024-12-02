Путин с юмором оценил подсчеты голосов на результатах выборов в Румынии

Путин пошутил о выборах в Румынии после повторного подсчета голосов

Победа в первом туре президентских выборов в Румынии независимого кандидата Кэлина Джорджеску привела к тому, что Конституционный суд страны потребовал провести пересчет голосов. Президент России Владимир Путин с юмором оценил сложившуюся в стране ситуацию по итогам голосования. Трансляция доступна на канале Кремля в RuTube .

«Один кандидат не понравился власти, решили пересчитать голоса», — пошутил глава государства на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых.

С жалобой в Конституционный суд Румынии обратился занявший третье место премьер-министр страны Марчел Чолаку. В своей заявке он указал на допущенные на ряде участков нарушения, а также заявил о распространившихся в социальных сетях ботах, которые могли повлиять на результаты выборов.

Беспартийный кандидат Кэлин Джорджеску одержал победу в первом туре выборов, набрав 22,9% голосов избирателей. При этом еще за неделю до голосования, по данным опросов, он не поднимался выше шестого места с результатом в 6%.

Эксперты связали победу политика с тем, что он вел свою кампанию в TikTok, чем привлек на участки молодежь, которая не принимает участия в опросах и редко интересуется политикой.

Второе место досталось лидеру оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елене Ласкони. Второй тур голосования пройдет 8 декабря.