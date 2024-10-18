Путин посетил выставку Российского фонда прямых инвестиций
Президент Владимир Путин посетил выставку Российского фонда прямых инвестиций. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Экспозицию посвятили сотрудничеству со странами БРИКС и инвестициям в развитие технологий искусственного интеллекта.
Главе государства показали передовые отечественные разработки в сфере выпуска бионических протезов и создания систем компьютерного зрения с использованием нейросетей.
Ранее для регионов объявили конкурс по созданию филиалов Национального центра «Россия». Победившие в отборе города первыми получат площадки, демонстрирующие национальные достижения.
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Путин посетил выставку Российского фонда прямых инвестиций
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