Президент Владимир Путин посетил выставку Российского фонда прямых инвестиций. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Экспозицию посвятили сотрудничеству со странами БРИКС и инвестициям в развитие технологий искусственного интеллекта.

Главе государства показали передовые отечественные разработки в сфере выпуска бионических протезов и создания систем компьютерного зрения с использованием нейросетей.

Ранее для регионов объявили конкурс по созданию филиалов Национального центра «Россия». Победившие в отборе города первыми получат площадки, демонстрирующие национальные достижения.